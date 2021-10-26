Киев, , 10:17 — REGNUM За истекшие сутки на Украине от COVID-19 и связанных с ним последствий скончалось 734 пациента, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 октября сообщает украинский минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Также за прошедшие сутки летальных исходов — 734 (антирекорд)», — говорится сообщении.

Кроме того, уточняется, что в результате этого на Украине суммарное количество летальных исходов от COVID-19 возросло до 64 936.

Также указывается, что в стране за это же время выявили 19 120 новых носителей коронавируса и теперь общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 803 159.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 390 112 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 14 082 277 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 14 634 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.