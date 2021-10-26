Нью-Йорк, США, 26 октября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) mark6mauno «Калгари Флэймз»

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Эндрю Манджапане. Ещё по шайбе забросили защитник Кристофер Танев и форварды Блейк Коулман и Микаэль Баклунд.

В составе «Рейнджерс» точным броском отметился нападающий Драйден Хант.

На сегодняшний день «Калгари» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды семь очков. «Рейнджерс» идут на пятом месте в Восточной конференции с девятью очками.

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