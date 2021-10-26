Кабул, 26 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В столице Афганистана Кабуле несколько женщин вышли на демонстрацию, требуя от радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) соблюдения их права, сообщает 26 октября агентство Aamaj News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Право на работу и образование — наше основное право», — приводит агентство один из лозунгов участниц демонстрации.

Отмечается, что женщины планировали провести демонстрацию перед офисом Миссии ООН, однако радикалы не позволили им этого сделать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно проявлять открытость и защищать права женщин и детей.