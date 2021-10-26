Челябинск, , 10:11 — REGNUM В Челябинске за прошедшую неделю составили 260 протоколов на нарушителей масочного режима. Об этом на совещании в мэрии заявил замглавы города Валерий Смирнов.

Маска

(сс) AlexChirkin

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Он отметил, что рейды проводили полицейские и сотрудники районных администраций. Всего проверили 643 организации.

Кроме того, на предмет выполнения противоэпидемических требований было проверено 15 предприятий. Деятельность одного из них могут приостановить.