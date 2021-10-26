Пекин, 26 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от трех до 11 лет начнут власти нескольких регионов Китая. Об этом 26 октября сообщает газета «Чжунго жибао» со ссылкой на заявления провинциальных комитетов по делам здравоохранения.

(сс) qimono Вакцинация

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По информации источника, 24 октября о начале прививочной кампании детей указанной возрастной группы заявили власти южной провинции Хайнань, а днем позже — власти центральной провинции Хубэй.

Кроме того, добавляется, что также вакцинацию детей этого возраста начали власти нескольких городов восточной провинции Чжэцзян (Цюйчжоу и Цзиньхуа) и центральной провинции Хунань (Чжучжоу, Иян и Чандэ).

Отметим, на данный момент власти Китая одобрили экстренное использование трех вакцин для детей в возрасте от трех до 17 лет, прививочная кампания подростков в возрасте от 12 до 17 лет началась в стране в июле.