Сухум, , 10:09 — REGNUM 202 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 октября в ходе 683 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 289 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 54 человека.

С начала пандемии в Абхазии выявили 30 924 носителя SARS-CoV-2. Из них 26 313 победили инфекцию, в том числе 204 — за последние сутки. За всё время 447 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. За последние двое суток умерли пять человек.

Днём ранее в Абхазии не проводили тестов на коронавирус. 23 октября в республике выявили 66 носителей SARS-CoV-2 в результате 274 исследований. Был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19.