Саратов, 26 октября 2021, 10:09 — REGNUM Около 200 заключённых, которые отбывают наказание в колонии №13 (ИК-13) в саратовском Энгельсе обратились в правоохранительные органы после визита представителей ОНК (Общественной наблюдательной комиссии). Об этом сообщил глава ОНК Саратовской области, член региональной Общественной палаты Денис Соболев.
«Всего написано 195 заявлений. 185 из них касаются насилия. В трех заявлениях из 185 речь идет о насилии в ОТБ-1 (областная туберкулезная больница регионального управления ФСИН), в 182 — о насилии в ИК-13», — цитирует Соболева «Интерфакс-Поволжье».
Он добавил, что ещё 10 заявлений касаются деятельности колонии №13.
Как сообщало ИА REGNUM, Соболев посещал колонию №13 после распространения информации о произошедшем там инциденте. По словам представителя ОНК, между заключёнными произошла драка, однако ими же драка и была остановлена. Дополнительных мер урегулирования ситуации не применялось.
В ходе пресечения противоправных действий двое сотрудников колонии получили телесные повреждения, сообщало следственное управление СКР по Саратовской области. Инцидент расследуется в рамках уголовного дела по статьям о применении насилия, не опасного для здоровья.
Накануне адвокат Снежана Мунтян сообщала, что более 400 заключенных саратовской колонии №13 заявили, что подвергались различного рода насильственным действиям.
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