Ярославль, , 10:09 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков выразил надежду, что грядущий зимний сезон 2021−2022 годов пройдёт в городе проще, чем предыдущий. Об ожидании лучшего результата он заявил на еженедельном общегородском совещании в мэрии Ярославля.

Уборка Ярославля Yarregion.ru

О подготовке к зимней уборке города отчитывался первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов, который сообщил, что сейчас предприятием активно готовится к зиме. В первую очередь — закупает больше техники.

«В рамках муниципального контракта по оказанию услуг финансового лизинга, МБУ закуплена 21 единица техники. Из них 18 предназначены именно для зимней уборки города. Поставка техники выполнена в полном объёме, машины уже приступили к работе. Также размещена новая закупка по финансовой аренде — это поставка 10 КДМ и 9 самосвалов для содержания дорог, аукцион состоялся, определён победитель. Размещён второй лот этой закупки, ещё 20 дорожных машин. На данный момент проходят конкурсные процедуры. Уже в высокой степени готовности закупка ещё на 65 единиц спецтехники для уборки города», — поделился статистикой Андрей Степанов.

Отметил Андрей Степанов и то, что сейчас, без учёта новых приобретений, к работе готово 107 машин. В прошлом году их было всего 90. Ещё работу дорожников зимой решили оптимизировать и разделили их на две группы, а также нарастили численность и поменяли график.

«Для более качественной работы в зимний период мы приняли решение о создании двух автоколонн. Первая будет заниматься уборкой улично-дорожной сети, а вторая — механизированной уборкой тротуаров. Ну, соответственно и ручной. Рассмотрен вопрос об изменении штатного расписания и перехода к рабочему графику 2 через 2, водителей и механизаторов предприятия. И численность рабочих увеличена до 200 человек, то есть ровно в два раза», — отчитался Андрей Степанов.

Сейчас в «Горзеленхозстрое» идёт подготовка к сезону — ремонтируется техника, закупаются реагенты, песок и соль. Всего заготовлено 24 тысячи тонн противогололедной смеси, 15 тысяч кубометров жидкого антигололедного материала. Отдельно дорожник подчеркнул новые способы контроля качества рабочих.

«Предприятием внедряется система электронного контроля и мониторинга выполнения муниципального задания по уборке улично-дорожной сети и тротуарной части, куда включены все разработанные МБУ маршруты и графики. На всю технику устанавливаем датчики ГЛОНАСС, топливные и наклона угла рабочих механизмов», — заключил чиновник.

Мэр города Владимир Волков был краток, попросив показать и рассказать всё о новых дорожных машинах и системе контроля, «чтобы всем было понятно».

«В этом году ждём от вас других результатов», — сказал Волков.

Всего общий объём работ МБУ по уборке составляет 10 миллионов квадратных метров из которых около 5 миллионов — это дороги, ещё 890 тысяч квадратных метров — тротуары, а также 3,5 миллиона — обочины и уличные газоны.