«В этом году ждём от вас других результатов»: мэр Ярославля о зимней уборке
Ярославль, 26 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков выразил надежду, что грядущий зимний сезон 2021−2022 годов пройдёт в городе проще, чем предыдущий. Об ожидании лучшего результата он заявил на еженедельном общегородском совещании в мэрии Ярославля.
О подготовке к зимней уборке города отчитывался первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов, который сообщил, что сейчас предприятием активно готовится к зиме. В первую очередь — закупает больше техники.
Отметил Андрей Степанов и то, что сейчас, без учёта новых приобретений, к работе готово 107 машин. В прошлом году их было всего 90. Ещё работу дорожников зимой решили оптимизировать и разделили их на две группы, а также нарастили численность и поменяли график.
Сейчас в «Горзеленхозстрое» идёт подготовка к сезону — ремонтируется техника, закупаются реагенты, песок и соль. Всего заготовлено 24 тысячи тонн противогололедной смеси, 15 тысяч кубометров жидкого антигололедного материала. Отдельно дорожник подчеркнул новые способы контроля качества рабочих.
Мэр города Владимир Волков был краток, попросив показать и рассказать всё о новых дорожных машинах и системе контроля, «чтобы всем было понятно».
Всего общий объём работ МБУ по уборке составляет 10 миллионов квадратных метров из которых около 5 миллионов — это дороги, ещё 890 тысяч квадратных метров — тротуары, а также 3,5 миллиона — обочины и уличные газоны.