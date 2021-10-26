Варшава, , 10:08 — REGNUM К 25 октября на белорусско-польской границе силами солдат и пограничников было укреплено 139 км ограждений. Об этом сообщил майор Марек Набздияк из 16-й Поморской механизированной дивизии Армии Польши в интервью Polskie Radio.

Мигранты Gémes Sándor/SzomSzed

По словам военного, укрепление заключается в том, что ограждения на границе с Белоруссией делают выше, а также оснащают колючей проволокой, чтобы максимально усложнить возможности для незаконного пересечения.

«На границе с польской стороны также подготовлено более 160 км других видов защиты и 250 км защитной сетки для животных. Пограничной службе помогают в этом более 5 500 солдат Армии, в том числе есть представители и нашей Поморской механизированной дивизии», — заявил Набздияк.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев литовские и польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу и Литву с территории Белоруссии. По словам литовских и польских властей, данный миграционный кризис якобы искусственно организовали белорусские власти в ответ на санкции и поддержку оппозиции со стороны Запада.