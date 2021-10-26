Москва, 26 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Пуски крылатых ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ», включая один залповый, с атомной подводной лодки (АПЛ) «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») состоятся в середине ноября. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Пресс-служба МО РФ АПЛ проекта «Ясень»

Пуски предусмотрены в рамках государственных испытаний «Новосибирска». Их произведут и в надводном, и в подводном положении.

«Среди них один будет залповым», — уточнил собеседник ТАСС.

Официально информация о предстоящих пусках не подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года ожидается передача АПЛ «Новосибирск» флоту. Это первая серийная подлодка проекта 885М «Ясень-М», спущенная на воду в декабре 2019 года.

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