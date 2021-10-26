26 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Власти Воронежа предлагают губернатору увеличить предельный рост коммунальных тарифов с 5,3% до 9,6%. Главный аргумент — существующие тарифы не покрывают затраты компаний-концессионеров, «Квадры» и «РВК-Воронеж». Идея властей вызвала гневные комментарии в социальных сетях.

Зоя Емельянова, , 12:03 — REGNUM Жителям Воронежа грозит новое и существенное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Предложение об увеличении предельного роста тарифов на ЖКУ на 2022−2024 годы с 5,3% до 9,6% внёс в гордуму руководитель управления ЖКХ мэрии Воронежа Дмитрий Соломаха, 25 октября комиссия по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству Воронежской гордумы приняла решение об обращении к губернатору с этой инициативой.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь, в частности, идёт о возможном повышении тарифов на ЖКУ на 9,1% уже с июля 2022 года к декабрю 2021 года, в июле 2023 года предлагается повысить тарифы на 8,2%, в июле 2024 года — ещё на 6,6%. При этом для отдельных ресурсоснабжающих организаций рост тарифов может быть ещё больше — на 9,6% у «Квадры», и на 11% у «Энерговида» (также поставщик теплоэнергии). Для жителей правобережной части Воронежа тариф на водоотведение в июле 2022 года может увеличиться сразу на 15%.

Мэрия Воронежа выступила с пояснением, в котором, в частности, говорится, что проект решения подготовлен «в целях модернизации, реконструкции муниципальных объектов городской коммунальной инфраструктуры (централизованных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) в рамках реализации инвестиционных программ публичного акционерного общества «Квадра», общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» и выполнения инвестиционных обязательств ООО «Энерговид» в отношении приватизированного муниципального имущества». То есть повышение тарифа будет проводиться в интересах компаний-концессионеров, которые в настоящее время, по утверждению мэрии, проводят работы по реконструкции «не столько за счет тарифов, сколько за счет «длинных» кредитов, которые привлекаются предприятиями».

Судя по массовым — и в основном нецензурным — комментариям в соцсетях, идею властей поддержать таким образом «Квадру» и РВК совсем не поддерживают воронежцы.

«Дмитрий Соломаха, давайте вы наши коммунальные услуги будете оплачивать?! Совсем уже!!! Сидим и думаем, а давайте поднимем ещё коммунальные, что-то мы мало платим! А то Дмитрий Соломаха бедно живёт», — комментирует житель Воронежа в паблике «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

»У них другие доходы, и они давно не понимают, что в действительности происходит, и не хотят понимать. Продались за тридцать сребреников!» — поддержала Наталия Ш.

Одна из возмущённых горожанок призвала жителей выйти на демонстрацию, ее поддержали и другие участники обсуждения.

«Сколько можно нас доить?» — возмущена Юлия М.

Руководитель управления ЖКХ мэрии Воронежа Дмитрий Соломаха Voronezh-city.ru

«Да кудааа??? Дома посадили, ещё и цены поднимают!» — пишет Татьяна Ч.

«Очень скоро будем работать за хлеб и за коммуналку», — написал Максим Ж.

«Дмитрия Соломаху надо опустить до зарплаты в 10−12 000 и посмотреть, как он будет жить и платить ЖКХ», — добавила Юлия М.

«Депутаты — это избранники народа. Они вообще что-нибудь для народа сделали за последние 10−15 лет? Увеличили плату за коммуналку, растоптали образование, медицину, убрали бесплатный общественный транспорт, и это не все. Сталина на них нет!» — возмущается Саша С.

«Выборы закончились)))», — комментирует Николай Ш.

«Сейчас плачу 2,5 тыс. за отопление трёшки. Ну, как за отопление. За полуледяные трубы. Теперь, видимо, повысят до 3. Это именно то, о чём я мечтала», — написала Кристина Т.

«Я плачу 3,5 за двушку, нету у меня никаких нереальных метров, стандартная сталинка. Причем «Квадра» не стесняется, сколько б дней в месяц ни топила, присылает по полной — за весь», — ответила Екатерина К.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

«За два года на работе проиндексировали зарплаты на 4,3%, а тут коммуналку на 9,6%, все против народа», — поделился Игорёк П.

«Все им мало. Все начинают «выть», как только начинается отопление. Кругом стоны, потому что это уже переходит все границы. Зарплаты не растут, зато счета…» — написала Надежда Т.

«Да тарифы-то подняли, а вот отопления уже больше недели нету. Когда вообще появится совесть его дать», — написала Дарья А.

«Очень вовремя, как всегда, выносятся на обсуждение такие вопросы. Локдаун, даже если и получилось бы собраться людям на площади и выразить свое недовольство — нельзя, локдаун. Какие 9,6%? На каком основании? У меня дома что, топить станут лучше? Или мусор будут чаще вывозить? Или уборщица будет мыть подъезды каждый день? Совсем совести нет…» — пишет Даша Г.

«Вы можете мне объяснить, почему я в Воронеже платил за двухкомнатную квартиру в старом доме с отоплением 7 тыс. в месяц, а, переехав в Питер в новостройку, я плачу 4 тыс. в месяц с отоплением. Власти Воронежа, вы что мните там о своем уровне жизни?» — написал Всеволод К.

«Скоро вырою землянку в лесу и пойду жить туда», — ищет выход из ситуации Алексей С.

«Наглость и хамство. Задарма отдали бизнесменам ЖКХ на разграбление. Вам следует помнить старую поговорку — жадность фраера погубит», — написал Дмитрий М.

«Надо отобрать всё у людей, задавить налогами и ростом цен при любом раскладе. Какая разница, работает кто или нет. Надо давить», — добавил Дмитрий М.

«Правительство Воронежской области, вы почитайте комментарии и передайте товарищу губернатору. Зарплата на месте, пенсия на месте, зато все остальное растет как на дрожжах. Люди скоро будут умирать не только от «короны», а то отсутствия средств к существованию», — написал Кирилл С.

«Совсем обнаглели!!! Люди концы с концами еле сводят, вместо повышения з. п. — её уменьшают, цены растут, так ещё и ЖКХ заоблачное хотят сделать! Когда же они нажрутся и не будут с простого люда трясти последние копейки!!!» — возмущена Рита М.