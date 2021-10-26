Анадырь, , 10:11 — REGNUM На Чукотке с начала пандемии зарегистрировано 2284 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства округа.

Перед вакцинацией от коронавируса Zdrav.khv.gov.ru

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Выздоровели 1826 пациентов, на справился с болезнью 21 человек. Проведено более 85,5 тыс. тестов на коронавирус.

Первым компонентом вакцинировались свыше 26 тыс. человек, из них 24,5 тыс. — завершили курс иммунизации.

Ревакцинировались уже более 2 тыс. жителей Чукотки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье стремительно растёт показатель ежедневно госпитализируемых пациентов с COVID-19 — коечный фонд заполнен более, чем на 80%.