Якутск, , 10:09 — REGNUM В Якутии прошёл рейд по учреждениям культуры с целью проверить соблюдение антиковидных ограничений. Посетителей без QR-кодов обнаружили в двух кинотеатрах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе оперативного штаба региона.

В кинотеатре Assianir

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Всего проверены 14 объектов культуры. Выяснилось, что в кинотеатрах «Лена» и «Центральный» у посетителей не измеряют температуру и не проверяют QR-коды. Сотрудники остальных учреждений, в числе которых ещё два кинотеатра, два кинозала, два театра, дом Дружбы народов и центр культуры и современного искусства, прослушали информацию о необходимости соблюдать ограничения, связанные с COVID-19.

Рейды проводятся также в общественном транспорте и в организациях общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области выявили восемь организаций общественного питания, в которые посетителей пускали без проверки QR-кодов, подтверждающих наличие иммунитета к коронавирусу. Для нарушителей предусмотрены штрафы: для посетителей — до 30 тыс. рублей, для владельцев организаций общественного питания — до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение верхняя планка выплат составляет 50 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.