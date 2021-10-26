Уфа, 26 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Разработать брендбук празднования 450-летия Уфы поручил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Уфа

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании по подготовке к празднованию 450-летия Уфы, которое будет отмечаться в 2024 году.

Хабиров поручил начать разрабатывать брендбук 450-летия Уфы, который будут использовать при оформлении торгово-сервисных объектов, транспорта, праздничных площадок, сувениров, а также в ходе подготовки культурно-массовых мероприятий.

На заседании участники рассмотрели проекты сооружений и объектов, которые планируется ввести в Уфе. Так, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров представил концепцию многофункционального центра борьбы, который намерены возвести в Октябрьском районе города. В числе юбилейных спортивных сооружений также были рассмотрены и проекты центра фехтования и комплекса гребного слалома. Назаров также раскрыл планы возведения Евразийской библиотеки в Кировском районе Уфы. Концепция данного учреждения формируется при участии Минкультуры Башкирии.

В Уфе также намерены построить математический лицей на 350 учащихся с общежитием на 250 мест.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин сообщил о реализации проекта реконструкции улицы Октябрьской Революции. Концепций предусмотрено сохранить двухполосное движение транспорта, также отремонтировать здания, часть из которых являются объектами культурного наследия, планируется расширить пешеходные зоны и сформировать комфортные городские пространства.

Хабиров сообщил о необходимости создания архитектурной подсветки в наиболее посещаемых общественных пространствах и на главных улицах Уфы.«Министерство жилищно-коммунального хозяйства республики совместно с администрацией Уфы должно выработать современные технические решения по освещению улиц и оформлению подсветки зданий», — заявил глава республики.

Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что к 2024 году в городе намерены привести в порядок фасады 90 многоквартирных жилых домов.