Нью-Дели, , 10:02 — REGNUM При атаке террористов на северной территории Джамму и Кашмир в Индии получили ранения шесть мирных жителей. Об этом 26 октября сообщает газета Hindustan Times.

Индия

Отмечается, что люди были ранены в результате взрыва гранаты во время нападения экстремистов на силы безопасности в районе Бандипор. При этом подробности произошедшего не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября стало известно, что по всей Индии проходят антитеррористические мероприятия, начавшиеся после серии убийств мирных граждан.