Москва, 26 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Чаще всего 55% жителей России рассматривают работу как способ получения дохода. Для 18% работа — это призвание, для 22% — карьерный рост, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Цитата кф Поллок. реж. Эд Харрис. 2000. США За работой

Ради денег в основном работают граждане с доходом менее 30 тыс. руб. (66%), ради карьеры и продвижения по службе — молодежь до 24 лет (42%). Тех, для кого работа — это призвание и долг больше всего среди людей старше 45 лет (23%).

В том, что их работа — это призвание уверены фармацевты (47%), воспитатели (46%), PR-менеджеры (36%), учителя (34%) и врачи (30%). Ради получения дохода трудятся главные бухгалтеры (58%), программисты (57%) и системные администраторы (60%).

Опрос проведен 2 сентября-19 октября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 535 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, планируют поменять род трудовой деятельности 47% работающих жителей России.

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