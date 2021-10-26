Кишинёв, 26 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» и молдавская компания Energocom не заключали соглашение о поставках 700 млн кубометров газа. Об этом заявила премьер-министр Моладвии Наталья Гаврилица на телеканале PRO TV.

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«Это неправда. Появилось сообщение, которое необходимо рассматривать как ложное», — сказала Гаврилица.

Она отметила, что Украина поставила Молдавии 15 млн кубометров газа для компенсации падения давления в газотранспортной сети. Молдавская сторона обязана потом вернуть этот газ.

Гаврилица подчеркнула, что переговоры о поставках газа в Молдавию ведутся с «Газпромом».

Напомним, ранее о соглашении о поставках газа с Украины в Молдавию сообщило украинское интернет-издание «Экономическая правда». Журналисты ссылались на источник в правительстве.