Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Количество пострадавших в ночном ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге увеличилось до шести человек, помимо взрослых пострадал подросток. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло ночью 26 октября у дома 6 по Волковскому проспекту. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб.

«В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, один из них, 17-летний юноша, в состоянии средней степени тяжести был отправлен в детскую городскую больницу», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП полицией проводится проверка.

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