Санкт-Петербург, 26 октября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Количество пострадавших в ночном ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге увеличилось до шести человек, помимо взрослых пострадал подросток. Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло ночью 26 октября у дома 6 по Волковскому проспекту. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб.

«В результате ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса, один из них, 17-летний юноша, в состоянии средней степени тяжести был отправлен в детскую городскую больницу», — уточнили в ведомстве.

По факту ДТП полицией проводится проверка.