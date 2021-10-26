Новороссийск, Краснодарский край, 26 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. 16 октября по благословлению Его Святейшества Католикоса Всех армян Гарегина II в городе Новороссийске Армянская Апостольская Церковь провела обряд освещения вновь построенного храма Святого Григора Лусаворича. Обряд был осуществлен по древним религиозным традициям Главой Епархии ААЦ Юга России архиепископом Мовсесом Мовсесяном, членом Верховного Духовного Совета ААЦ, доктором богословия, архиепископом Езником Петросяном, архиепископом Вазгеном Мирзаханяном и другими священнослужителями ААЦ. На торжественную церемонию были приглашены духовные лица Русской Православной Церкви и иных религиозных конфессий Краснодарского края, а также представители государственных структур и общественных организаций.

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Этому событию изначально придавалось особое значение не только как знаковому религиозному мероприятию, но и как общенациональному, ведь культовый Храм был построен на земле, обильно политой кровью советских солдат в войне против фашистских захватчиков. В боях за Новороссийск особо отличилась и легендарная 89-я стрелковая Армянская Таманская дивизия, воины которой увековечили свой ратный подвиг в народной памяти. Так, Унан Аветисян, ценой жизни прикрыл своим телом амбразуру, за что ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза и установлен памятник на одной из улиц города. В книгу памяти навечно вписаны имена Героев Советского Союза Сурена Аракеляна, Джагана Караханяна и многих других.

Отдавая дань памяти героическому Новороссийску, на открытие Храма прибыл президент Союза армян России Ара Аршавирович Абрамян. В своем выступлении А.А. Абрамян поблагодарил «всех наших соотечественников, представителей Союза армян России, которые сделали все для того, чтобы мы сегодня присутствовали на церемонии освящения этого прекрасного храма». Слова особой благодарности президент САР адресовал руководству Краснодарского края и города Новороссийска. Отмечая заслуги активистов, А.А.Абрамян совместно с председателем РО САР К.Д.Айрапетяном наградили Орденами «За заслуги» Главу Епархии Юга России ААЦ архепископа Мовсеса Мовсесяна — орденом I-ой степени; первого Главу Епархии Юга России ААЦ, члена Верховного Духовного Совета ААЦ, доктора богословия, архиепископа Езника Петросяна — орденом I-ой степени; первого заместителя председателя РО САР Краснодарского края Погосова Г.Х. — орденом I-ой степени; председателя общества «Луйс» и местного отделения САР г. Новороссийск Мхитаряна В.А. — орденом I-ой степени; кавора церкви Сурб Григор Лусаворич г. Новороссийск Азатяна С.А. — орденом II степени.

Главой епархии Юга России ААЦ архепископ Мовсес Мовсесян отметил: «Открытие Храма является знаковым событием для любого христианского народа. Армяне в этом плане не исключение, ибо наш народ, несмотря на все трудности, выпавшие на его долю, с 301 года н.э. верно следует по пути Иисуса Христа. Мы построили много храмов, но к открытию каждого из них относимся также трепетно, как и к открытию первого». Глава епархии поблагодарил всех за участие в сооружении и открытии Храма и по христиански пожелал присутствующим Веры, Надежды и Любви.

Руководитель Азово-Черноморского округа РО САР Георгий Погосов ещё раз поблагодарил руководство Краснодарского края и города Новороссийска за отношение к общественным организациям и армянской общине, в частности. Говоря о деятельности армянской общины, Георгий Хачатурович особо отметил председателей отделений САР г. Анапы — Руслана Григорьевича Каграманяна, Новороссийска — Владимира Амаяковича Мхитаряна и Геленджика — Сурена Завеновича Варданяна, выделив их как активистов, внесших наиболее весомый вклад в развитие общины на созидательных принципах добрососедства с другими народами, законопослушания и уважения национальных и местных традиций. Слова особой благодарности Георгий Хачатурович адресовал представителям ААЦ и лично Католикосу Всех армян Гарегину II, который, не имея возможности посетить Новороссийск (участвовал в важных мероприятиях), распорядился оказать нам безусловное содействие и направить из Эчмиадзина на церемонию открытия церкви двух архиепископов — Езника Петросяна и Вазгена Мирзаханяна.

Воистину прав настоятель краснодарской церкви Сурб Саак и Сурб Месроп Тер-Даниэл когда говорил, что «Храм — это свеча, «зажженная» во имя Бога. Сегодня новороссийские армяне «зажгли» эту свечу».

В добрый путь, армянский народ, верно следующий за Иисусом Христом.

Агаси Арабян, президент общественной организации «Джавахкская диаспора России»