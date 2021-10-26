Саратов, 26 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Саратове второй день продолжаются работы по устранению коммунальной аварии на сетях ПАО «Т Плюс» на улице Вишневая. В понедельник, 25 октября без отопления остались 55 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Krd.ru Коммунальная авария

Во вторник, 26 октября с 08:00 планировали начать заполнение системы теплоносителем, после чего поэтапно подключать жилые дома. Как оказалось, аварийная ситуация ПАО «Т Плюс» до сих пор не устранена, сообщил об этом главе областного центра председатель комитета по ЖКХ Максим Сиденко. Энергетики расширили количество домов, которые попали в зону отключения, их стало 102. В помещениях отключено горячее водоснабжение и отопление. Завершить работы планируют к 16:00.

По поручению мэра Михаила Исаева будет организован поквартирный обход, при необходимости развернут пункт обогрева.

В ночь на вторник, 26 октября температура воздуха в Саратове составила 0 градусов, в течение дня потеплеет до +6.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове старт отопительному сезону планировали дать с 1 октября. В связи с переходом школьников на дистанционный формат обучения и переводом беременных женщин на удаленную работу по решению городских властей отопительный сезон начали с 27 сентября.

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