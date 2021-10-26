Томск, , 09:54 — REGNUM В Томске привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажира на крыше легкового автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, ранее в сети появилось видео происшествие, снятое очевидцами.

В Томске водитель перевозил пассажира на крыше машины Управление МВД по Томской области

На кадрах видно, как во время движения, молодой человек через окно забирается на крышу «Жигулей», после чего возвращается обратно в салон.

В ходе проверки выяснилось, что за рулём автомобиля находился 18-летний водитель. За перевозке людей вне кабины машины ему теперь грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.