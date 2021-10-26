Водителя в Томске привлекли за перевозку пассажира на крыше «Жигулей»
Томск, 26 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Томске привлекли к ответственности водителя, перевозившего пассажира на крыше легкового автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области, ранее в сети появилось видео происшествие, снятое очевидцами.
Управление МВД по Томской области
В Томске водитель перевозил пассажира на крыше машины
На кадрах видно, как во время движения, молодой человек через окно забирается на крышу «Жигулей», после чего возвращается обратно в салон.
В ходе проверки выяснилось, что за рулём автомобиля находился 18-летний водитель. За перевозке людей вне кабины машины ему теперь грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.