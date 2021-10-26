Москва, , 09:54 — REGNUM Качества адептов тотальной вакцинации в России, которые несмотря на мощнейший напор, не сумели добиться своего, назвал лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения в YouTube.

Сергей Кургинян. Цитата из передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», russia.tv

«Значит, если вы включили колоссальную машину информационной пропаганды, обеспечили административное давление неслыханное, начали информационно-психологические репрессии и прямо грозите другими, а в результате получили то, что получили, то не могу ли я высказать смелую гипотезу? Что негативные результаты являются следствием вашей идиотической упертости, хамства и абсолютно контрпродуктивных пропагандистских технологий? А какой еще может быть гипотеза?», — высказал предположение политолог.

Он также отметил, что есть ряд пропагандистов вакцинации, которые прямо высказываются о том, что они дескать отслеживают, кто и где получает некое финансирование на осуществление антивакцинаторской деятельности. Однако, такие люди забывают, что большая фарма, стоящая за глобальной вакцинацией, потратила на пропаганду как минимум $25−30 млрд и не скрывает этого.

«Так вот, наши любители тулить сроки всем, кто им оппонирует, это очаровательная черта. Шарман, я восхищен тонкостью тона и чистотой души. Так вот эти ваши рекомендации, они же контрпродуктивны. Ну вы же не можете отрицать, что большая часть взрослого населения не вакцинировалась? Так она, что за вакцину, но не вакцинируется, а с какого бодуна?», — задал вопрос Кургинян.