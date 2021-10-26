Красногорск, , 09:53 — REGNUM В результате столкновения грузового и легкового автомобилей на ЦКАД в Московской области погибли три человека, включая одного ребенка. Об этом 26 октября сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«На 149-м километре ЦКАД произошло столкновение грузового автомобиля и легковушки. В результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей, еще трое погибли, среди них один ребенок», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что в настоящее время на месте аварии работают полицейские, устанавливающие причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автомобиль на западе Москвы наехал на ограждение дорожных работ и провалился в котлован.