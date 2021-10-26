Джакарта, , 09:50 — REGNUM Индонезия поднимет вопрос восстановления экономики и общественного здравоохранения на многостороннем форуме Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает Sindonews.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Постоянный представитель Индонезии при ЭСКАТО Рахмат Будиман исполнял обязанности председателя третьей сессии комитета по макроэкономической политике, сокращению бедности и финансированию развития.

На заседании обсуждались различные фискальные, денежно-кредитные и финансовые меры, которые поддержат регион в восстановлении экономического импульса.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии пояснило, что государство не входит в число стран, критиковавших Китай по поводу уйгурского вопроса в Синьцзяне.

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