Джакарта, 26 октября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Индонезия поднимет вопрос восстановления экономики и общественного здравоохранения на многостороннем форуме Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), сообщает Sindonews.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Постоянный представитель Индонезии при ЭСКАТО Рахмат Будиман исполнял обязанности председателя третьей сессии комитета по макроэкономической политике, сокращению бедности и финансированию развития.

На заседании обсуждались различные фискальные, денежно-кредитные и финансовые меры, которые поддержат регион в восстановлении экономического импульса.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии пояснило, что государство не входит в число стран, критиковавших Китай по поводу уйгурского вопроса в Синьцзяне.