Сеул, 26 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Южной Корее зафиксировали рост импорта автомобилей, используемых в коммерческой деятельности. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортёров и дистрибьюторов (KAIDA).

Пресс-служба Scania Тягач Scania

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года в стране было зарегистрировано 412 коммерческих автомобилей, что на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в сентябре в стране было зарегистрировано 147 коммерческих транспортных средств компании Volvo Trucks, 114 транспортных средств компании Scania, 94 транспортных средств компании MAN, 57 транспортных средств компании Mercedes-Benz.

С января по сентябрь 2021 года в Южной Корее был зарегистрирован 3861 коммерческий автомобиль, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.