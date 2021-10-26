Москва, 26 октября, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Москве в минувшие выходные вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары, сообщил 26 октября вице-мэр Владимир Ефимов.

GREGOR Магазин одежды

Всплеск активности произошёл перед нерабочими днями с 28 октября по 7 ноября. По словам заместителя мэра, обороты 23−24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-эндом и составили 9,6 млрд рублей.

«Известие о скором закрытии большинства непродуктовых торговых отраслей города стало стимулом для москвичей делать покупки, которые они планировали на ближайшее время, но по разным причинам откладывали, или же собирались приобрести именно в те 11 дней, когда магазины не будут работать», — прокомментировал он статистические данные.

Ефимов отметил, что значительное увеличение торгового оборота показали магазины одежды — оборот вырос сразу на 14% — с 1,36 млрд рублей 16−17 октября до 1,56 млрд рублей 23−24 октября.

Выросли объёмы торговли косметикой. А вот аптеки не столкнулись с ростом спроса — они продолжат работать в длинные выходные.