Пекин, 26 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Совместное предприятие биотехнологической компании BIOCAD и Shanghai Pharmaceuticals Holding объявило о включении первого пациента в 3 фазу международного многоцентрового клинического исследования «Пролголимаба» в Китае. BCD-100−3/DOMAJOR — международное клиническое исследование оригинального чек поинт ингибитора PD1 у пациентов с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ). Клиническое исследование в Китае проводит SPH-Biocad (HK) Ltd., коспонсор международной программы клинических исследований «Пролголимаба». Ожидается, что препарат будет доступен для китайских пациентов уже в 2026 году.

Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Пациенты онкоцентра

Проведение клинического исследования в КНР было одобрено Центром оценки лекарственных средств Национального управления медицинской продукции Китая (CDE of NMPA) в феврале этого года, а заключительное разрешение Китайской администрации по генетическому материалу (HGRAC — Human Genetic Resource Administration of China) получено в июле. Завершение КИ планируется на второе полугодие 2025 года, что позволит запустить препарат на рынок республики уже в 2026 году.

«Китайский рынок является очень важным для нас по многим причинам, прежде всего, из-за усилий китайских властей по обновлению и модернизации системы здравоохранения, — рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD. — Программы помощи гражданам страны по лечению онкозаболеваний в этой стране открывают широкие перспективы для наукоемких бизнесов по всему миру. Для нас также принципиальным является тот момент, что это наш первый опыт интеграции продуктов компании в Китае, и мы благодарны Shanghai Pharmaceuticals Holding, нашим китайским партнерам за слаженную работу и искреннюю заинтересованность в сотрудничестве. Надеюсь, что со временем это партнерство будет расширяться, не ограничиваясь только продажей препаратов».

Исследование BCD-100−3/DOMAJOR одновременно проходит также в странах Евросоюза и в России и представляет собой международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование для оценки эффективности и безопасности BCD-100 в комбинации с пеметрекседом + цисплатином/ карбоплатином в сравнении с плацебо в комбинации с пеметрекседом + цисплатином / карбоплатином в качестве первой линии терапии пациентов c немелкоклеточным раком легкого. Планируется, что в исследовании примут участие 88 пациентов из Китая с диагнозом рак легких (НМРЛ). По окончании исследования будет подано досье на получение регистрационного удостоверения препарата «Пролголимаб» на территории КНР.

В Китае планируется провести еще одно клиническое исследование «Пролголимаба» — у пациентов с раком шейки матки — BCD-100−5 / FERMATA. В оба исследования «Пролголимаба» на территории Китая будет инвестировано более $20 млн. Общий объем финансовых вложений совместно с партнерами в международные многоцентровые клинические исследования (ММКИ) препарата может превысить $35 млн.

«Пролголимаб» представляет собой моноклональное антитело, связывающее рецептор программируемой клеточной смерти PD-1 и блокирующее его взаимодействие с лигандами PD-L1 и PD-L2. «Пролголимаб» является иммуноглобулином. Fc-фрагмент «Пролголимаба» модифицирован с целью предотвращения цитотоксического действия на клетки-мишени, экспрессирующие PD-1. В России «Пролголимаб» внесен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В Китае зафиксирован рост числа исследований ингибиторов PD1/PDL1 и их различных комбинаций, значительный спрос на ингибиторы демонстрирует и сам рынок. Китайские эксперты оценивают рынок ингибиторов PD1/PDL1 в пятилетней перспективе более чем 30 млрд юаней в год ($4,7 млрд). Благодаря программам помощи в стране китайские пациенты оплачивают небольшую часть стоимости лекарств для терапии онкозаболеваний, при этом большая доля расходов покрывается национальным фондом медицинского страхования Китая более 2,44 трлн юаней ($373 млрд), который распространяется на 95% жителей страны.