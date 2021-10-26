Хабаровск, 26 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В рамках создания Единой дальневосточной авиационной компании власти Хабаровского края передали в федеральную собственность аэропорт Чумикан Тугуро-Чумиканского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе правительства региона.

(сс) rawpixel В аэропорту

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«Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО подписало соответствующий документ. Новым эксплуатантом стало федеральное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», — сказала министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева.

Отмечается, что это далеко не единственный аэропорт на севере региона, который нуждается в эффективном управлении.

«Прошу провести ту же работу и в отношении Советской Гавани. Профильные ведомства и региональный бизнес готовы подключаться к приведению взлетно-посадочной полосы в порядок. Эту работу надо проводить более интенсивно», — дал поручение губернатор Михаил Дегтярев.

До 2017 года служебно-пассажирское здание аэропорта Чумикан представляло двухквартирный деревянный дом, 1980 года постройки. В 2014 году здание признано неудовлетворяющим требованиям безопасности. Для продолжения круглогодичной эксплуатации аэропорта его оператор ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» установил временное модульное здание контейнерного типа, которое также не соответствовало нормативным требованиям выполняемой деятельности. Передача аэропорта в федеральную позволит привлечь дополнительные средства на улучшение авиатранспортного обслуживания, развитие социально значимых проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Колымы Сергей Носов представил полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу во время его рабочей поездки в регион дизайн-проект здания будущего аэровокзала аэропорта «Сокол» им. В. С. Высоцкого в Магадане.