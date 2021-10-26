Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском завершается строительство дома по улице Ломоносова, который стал единственным незавершенным в регионе объектом долевого строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в краевом правительстве.

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Ситуацию по решению проблем обманутых дольщиков на личном контроле держит губернатор края Владимир Солодов. Шестиэтажный дом на 91 квартиру — единственный объект на территории Камчатки, который строится с привлечением средств дольщиков. Его должны были сдать ещё в 2016 году, но застройщик был признан банкротом. Таким образом обманутыми оказались 13 дольщиков.

«На единственном в крае объекте долевого строительства с привлечением денежных средств граждан сейчас заканчиваются строительно-монтажные работы. Я выехал на место, чтобы проконтролировать ход строительства и встретиться с будущими жильцами. Хочу отметить, что сейчас основные проблемы решены», — рассказал Солодов.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в середине ноября и после оформления документов, разрешающих эксплуатацию новостройки, ориентировочно в декабре, жильцы смогут приступить к ремонту. Губернатор края пообещал, что доведёт до завершения благоустройство территории этого района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области на решение проблемы обманутых дольщиков уйдёт ещё чуть более двух лет. Вопрос планируется решить до конца 2023 года.