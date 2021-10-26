Донецк, , 09:45 — REGNUM Обстрел из минометов окрестностей села Новая Марьевка Тельмановского района, который находится на юге Донецкой Народной Республики (ДНР), осуществили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 октября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Огонь велся в 06:20 и 06:45 (совпадает с мск) с позиций украинских войск у населенного пункта Гранитное. Было выпущено 20 мин калибра 82 мм и 120 мм», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что данных о пострадавших и повреждениях в результате обстрелов не поступало и отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин призвал манифестантов прекратить акцию у штаб-квартиры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.