Краков, Польша, , 09:44 — REGNUM 25 октября в польском Кракове состоялся первый саммит министров сельского хозяйства стран «Троеморья» (туда входят страны Восточной и Центральной Европы, входящие в состав ЕС). Об этом сообщает Polskie Radio.

Проект Троеморья Kamil.ryy

По итогам мероприятия стороны подписали декларацию об укреплении сотрудничества в области развития сельских районов.

Глава министерства сельского хозяйства Гжегож Пуда во время своего выступления на форуме подчеркнул, что данные переговоры направлены на укрепление отношений между министерствами и на выработку общей позиции по вопросам, связанным с сельским хозяйством.

«Укрепление сотрудничества должно содействовать лучшему пониманию общих проблем, а также всего того, что нас объединяет, кроме того — общих возможностей и вызовов, на которые мы можем вместе реагировать», — заявил он.

В саммите приняли участие министры сельского хозяйства Австрии, Болгарии, Хорватии, Польши, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Румынии, Словакии, Словении и Венгрии.