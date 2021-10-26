Хельсинки, 26 октября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Около 60% жителей Финляндии полагают, что Россия представляет военную угрозу для их страны. Таковы итоги опроса, проведённого финским Аналитическим центром деловой жизни (EVA).

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

Социологи изучают ценности и взгляды финского общества. Они отмечают, что 34% респондентов положительно относятся к России, а 45% — отрицательно. При этом в 2019 году о положительном отношении заявили 63% опрошенных, об отрицательном — 19%.

Руководитель отдела исследований Eva Илкка Хаависто отметил, что отношение финнов к России меняется из-за действий Москвы на международной арене. Так, самые заметные изменения в их отношении произошли после военных действий на Украине и в Сирии, а также после инцидента с блогером Алексеем Навальным, которого, как утверждают на Западе, якобы «отравили» с подачи российских властей.

Почти 60% респондентов видят в России военную угрозу. Хуже относится к России молодое поколение финнов, лучше всего — поколение в возрасте 65 лет.

Опрос проходил в марте-апреле и охватил более 2 тыс. жителей Финляндии в возрасте от 18 до 79 лет. Погрешность — 2−3%.

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