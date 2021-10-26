Москва, 26 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Препятствием для заключения контракта на поставки газа Молдавии является стремление российской корпорации «Газпром» снизить транзит газа через Украину. Об этом 25 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора института «Фонд энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

Транзит газа. Молдавия

«Газпром» стремится снизить поставки через Украину по Трансбалканскому газопроводу», — заявил политолог.

«Это относится скорее к долгосрочным, а не к текущим целям. Альтернативы поставкам через Украину в Молдавию нет», — констатировал Белогорьев.

«Потребление Молдавии вместе с Приднестровьем составляет 3 млрд кубометров. Через единственный альтернативный маршрут Яссы-Унгены-Кишинев можно поставлять только 1,5 млрд. кубометров» — отметил эксперт.

«Есть существенные инфраструктурные проблемы со стороны Румынии. Но даже если предположить, что газ со стороны Румынии будет поступать в полном объеме, это покроет лишь половину потребностей», — заключил Белогорьев.

Напомним, в Молдавии из-за нехватки газа наступил энергетический кризис, заставивший правительство республики использовать запасы топливного мазута в качестве топлива, а также обратиться за помощью к Румынии и Украине.