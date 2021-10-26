Горно-Алтайск, , 09:40 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 22 679, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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За минувшие сутки выявлено 52 новых случая инфицирования. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (+25), Майминского (+8), Шебалинского (+6), Онгудайского (+4), Турочакского (+4) и других районов.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 16 пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 20 866 человек.