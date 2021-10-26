Москва, , 09:39 — REGNUM Минцифры России создаст суперприложение для чиновников, сообщает 26 октября «Коммерсантъ».

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Так, уже объявлен тендер в размере 487,7 млн рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ).

В состав суперприложения войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.

Запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего планируется до конца 2022 года, сообщили газете в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что разработки государственных информационных систем с 2024 года планируется перевести на платформу «Гостех».

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