Москва, 26 октября 2021, 09:39 — REGNUM Минцифры России создаст суперприложение для чиновников, сообщает 26 октября «Коммерсантъ».
Так, уже объявлен тендер в размере 487,7 млн рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест (АРМ).
В состав суперприложения войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.
Запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего планируется до конца 2022 года, сообщили газете в министерстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что разработки государственных информационных систем с 2024 года планируется перевести на платформу «Гостех».
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