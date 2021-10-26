Лондон, , 09:38 — REGNUM Участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая начнётся в шотландском Глазго 31 октября, не обязательно придут к прогрессу. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, когда 25 октября отвечал на вопросы школьников в резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Борис Джонсон Facebook.com/borisjohnson

Джонсон признался, что волнуется из-за неопределённости ситуации. По его словам, всё может пойти неправильно, и участники конференции к нужным соглашениям не придут.

«Совершенно неочевидно, что мы добьемся нужного прогресса», — сказал британский премьер и добавил, что консенсуса достичь сложно, но возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, климатическая конференция будет проходить в Глазго две недели. Предполагается, что в ней примут участие около 25 тыс. человек, включая глав государств и правительств более чем 120 стран.

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