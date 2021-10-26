Мюнхен, Германия, , 09:38 — REGNUM Впервые за последние два года Мюнхенская конференция по безопасности, которая запланирована на период с 18 по 22 февраля, будет проходить в очном формате. Об этом 26 октября сообщает агентство DPA со ссылкой на председателя конференции по Вольфганга Ишингера.

На Мюнхенской конференции по безопасности Mueller MSC

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Отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 количество участников конференции ограничат, при этом указывается, что Ишингер рассчитывает на то, что в ходе этого мероприятия будущее новое правительство Германии расскажет о своей внешнеполитической повестке.

«Я твердо уверен, что будущий федеральный канцлер захочет использовать возможность выступить там. То же можно сказать о министре иностранных дел и министре обороны, а также других членах кабинета», — сказал он.

Кроме того, председатель конференции высказал мнение, что во время мероприятий такого рода потребность в личном общении является очень большой, потому что во многих случаях идет речь о «деликатных вопросах».

Отметим, в 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности проходила в формате онлайн.