Баку, 26 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не позволит присвоить ему звание «Вечный президент Азербайджна». Об этом он сказал на встрече с общественностью, передаёт 26 октября информационный портал Minval.

President.az Ильхам Алиев

С таким предложением выступил отец национального героя республики Шукюра Гамидова — Нариман Гамидов. Алиев ответил, что в случае принятия такого решения парламентом страны, отклонит этот законопроект.

«Я воспользуюсь своим правом вето, у меня есть такое право. Большое спасибо, благодарю, спасибо. Я признателен за эти искренние слова», — сказал глава Азербайджана.

Алиев добавил, что для него самой большой наградой стала «радость и гордость в глазах бывших переселенцев».

Стоит отметить, что после победы Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году пресс-служба президента и местные СМИ стали называть Алиева «Победоносный Верховный главнокомандующий». Его отца Гейдара Алиева, предыдущего президента республики, называют «общенациональный лидер».