Омск, 26 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Если бы не инспекторы ДПС ОМВД России по Омскому району старший лейтенант полиции Евгений Леушкин и младший лейтенант полиции Павел Иопе, жизнь 9-месячного младенца, у которого поднялась высокая температура могла оборваться в любой момент. Подробности о добром поступке сообщает 26 октября пресс-служба ГУ МВД РФ по Омской области.

40.мвд.рф Беседа с автоинспектором

Автоинспекторы несли службу в районе 22 километра автодороги Омск — Муромцево, когда с просьбой о помощи обратился мужчина. Он рассказал, что везёт из села Павлодаровка Горьковского района в областную детскую клиническую больницу супругу и 9-месячного сына: в пути ребёнку стало хуже, он начал задыхаться.

Автоинспекторы посадили мать и малыша в патрульный автомобиль, и используя световые и звуковые специальные сигналы, беспрепятственно проследовали в медицинское учреждение, где ребёнку своевременно была оказана квалифицированная помощь.

Состояние мальчика улучшилось, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.