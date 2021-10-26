Якутск, , 09:41 — REGNUM Ведущему инженеру управления автомобильных дорог Якутии назначили штраф в 17,7 млн рублей за получение взятки и незаконную рубку леса. Такое решение вынес Верховный суд республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сотрудник управтодора региона Владимир Утимисов получил 1,65 млн рублей взятки за приёмку работ, выполненных подрядной организацией. Его признали виновным в совершении преступления, по статье 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 16,5 млн рублей. Верховный суд Якутии, рассмотрев апелляционное представление прокуратуры, присоединил к назначенному наказанию ещё 1,2 млн рублей штрафа за незаконную рубку леса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в получении взятки заподозрили экс-специалиста дорожного хозяйства ГКУ «Управтодор» Якутии Владимира Местникова. По данным следствия, в сентябре 2016 и апреле 2017 годов он потребовал от руководителя компании, которая выполняла ремонтные работы по госконтракту на трассе «Амга» в Усть-Майском районе, перечислить ему за беспрепятственную приёмку работ в общей сложности 600 тыс. рублей.