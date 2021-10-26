Улан-Удэ, , 09:34 — REGNUM В Бурятии в период нерабочих дней будет приостановлена деятельность банкетных залов и ночных клубов. Изменения были внесены в указ главы региона Алексея Цыденова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

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Остальные заведения общепита, а также торговые центры, салоны красоты, сауны, бассейны, библиотеки, музеи продолжат работу, однако пропуск будет организован по QR-коду и паспорту.

«Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций», — отметили в правительстве.

В кафе и ресторанах с 30 октября по 7 ноября запрещено проведение банкетов, свадеб, корпоративов и других массовых развлекательных мероприятий. Кроме того, в этот период ЗАГСы не будут регистрировать и расторгать браки, если они не были назначены заранее.

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