Москва, , 09:33 — REGNUM В России, по данным на 24 октября, превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу зафиксировано в 66 субъектах РФ, сообщили 26 октября в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что преимущественно ОРВИ и гриппом болеет взрослое население страны и дети в возрасте 7−14 лет.

В настоящее время на территории России превалируют вирусы парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др. Роспотребнадзор контролирует ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 22 октября, в России от гриппа привиты более 33,9 млн человек (23,2% от численности населения страны).

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