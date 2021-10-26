Ардатов, Мордовия, 26 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Мордовии по факту гибели 47-летнего местного жителя проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Высоковольтная линия электропередачи

По данным ведомства, 24 октября в Ардатове мужчина проводил работы по демонтажу строения, принадлежавшего его знакомому. Во время работ стрела манипулятора задела высоковольтный провод. Управлявший оборудованием мужчина получил смертельную травму электрическим токов.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Казани во время купания в бассейне в одном из коттеджей смертельный удар электротоком получил 37-летний мужчина. Также в больницу с аналогичными травмами доставлена его супруга. По версии следствия, несколько семей сняли на выходные дни коттедж. Во время отдыха потерпевший первым нырнул в бассейн и, получив удар электротоком, скончался на месте. Супруга попыталась помочь мужу и схватилась за металлические поручни. Женщина также получила удар током. На помощь потерпевшей поспешила подруга, но и она получила воздействие электричества. Причиной утечки электротока, по предварительной версии, могла стать неисправность в подсветке бассейна.

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