Сеул, 26 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. 26 октября стартует шестой раунд переговоров Южной Кореи и Чили по улучшению соглашения о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), вступившего в силу в 2004 году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции и продлятся три дня.

Известно, что в рамках новой встречи представители двух стран обсудят перечень товаров, вопросы интеллектуальной собственности, цифровую экономику, равенства полов, окружающей среды.

«Мы сделаем все возможное для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества», — сообщили в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.