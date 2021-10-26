Волгоград, 26 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Ребёнка-инвалида по зрению высадил из-за несработавшей карты из трамвая кондуктор В Волгограде. Инцидент проверят в региональном Следственном комитете, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Информация о возможных неправомерных действий в отношении ребёнка-инвалида появилась в социальных сетях. Мама девочки рассказала, что дочь возвращалась с занятий, села в трамвай в Дзержинском районе Волгограда, попыталась оплатить проезд картой, на которой было не менее 600 рублей. Оплата не прошла, и кондуктор высадил ребёнка на ближайшей остановке, девочка позвонила маме, ей пришлось идти порядка трёх километров по тёмным улицам.

В СК организовали доследственную проверку. В ходе неё будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана надлежащая правовая оценка лицам, причастным к инциденту.