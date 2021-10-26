Магас, , 10:58 — REGNUM Ингушетия в 2021 году примет участие в «Большом этнографическом диктанте». Международная просветительская акция состоится в России в период с 3 по 7 ноября. В Ингушетии она по традиции пройдет на площадке в Башне Согласия в Магасе.

Большой этнографический диктант в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Акцию планируется провести в Тронном зале стометровой Башни Согласия в Магасе с участием представителей власти региона, национальных культурных общин республики», — приводит ТАСС слова и. о. главы миннаца Руслана Волкова.

Он также сообщил, что в условиях пандемии коронавируса диктант пройдет в соблюдением всех необходимых мер предосторожности, в том числе его участниками смогут стать лишь привитые граждане по предъявлении QR-кодов или справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус.

Кроме диктанта, в этот день в Ингушетии состоится фестиваль культуры народов, населяющих республику. Он пройдет на открытом воздухе и также с соблюдением ограничительных мер.